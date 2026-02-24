No se detiene el trabajo educativo y preventivo en las comunidades, esta vez desde La Zarza, donde Katia Zamora del equipo de Prosalud Guamá intervino en esta demarcación geográfica del municipio Guamá, con temas como la prevención de drogas y las ITS, así como el cumplimiento de la Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, siempre bajo la premisa fundamental que nos caracteriza «Prevención con Educación», sin importar obstáculos ni distancia seguimos adelante trabajando en función de la salud de la población Guamense.

Visitantes: 44