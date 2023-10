Un contacto permanente con el pueblo.

Así se puede definir la relación del delegado de las circunscripciones de cada barrio, con sus electores en la actualidad aun habiéndose pospuesto el proceso de rendición de cuentas de ese representante popular, ante quienes le eligieron para representarlo en la máxima forma de gobierno del territorio: la Asamblea Municipal del Poder Popular.

“Estamos trabajando más independientemente, suspendimos las reuniones con los electores para informarles de nuestra gestión, pero vamos a sus casas, conocemos sus necesidades y preocupaciones y todos los días, doy una vuelta por el barrio para atender lo que surja a partir de los problemas de la población”

De esa forma se expresó Manuel Gutiérrez Suárez, Presidente del Consejo Popular de Chivirico, la capital de Guamá, quien a la vez es delegado de la circunscripción 4 de El Mincín.

Este hombre que no tiene tiempo para el descanso en medio de algunas enfermedades, insiste a sus delegados en que se debe trabajar todos los días y no dejar nada para luego, especificando que si bien la realidad del país provocada por el bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba y la Crisis económica Mundial, es dura, el pueblo debe y merece ser atendido, pues la Revolución no abandona su gente y menos, a los necesitados en tiempos difíciles.

Atender la escases o falta de agua, la reparación de las calles, el alumbrado eléctrico y otras anomalías, son la cotidianidad de quienes en casa barrio forman parte de una estructura popular, que no deja de ocuparse por una población con muchas necesidades, pero también con fortalezas insospechadas que siempre están a mano, para junto a su representante, luchar por resolverlas, y ese es a bajo la manga de un buen delegado: conocer y utilizar eficazmente las potencialidades de su comunidad para entre todos, enfrentar la realidad y transformarla para el bien público.

Así lo hace diariamente Manuel Gutiérrez Suárez.