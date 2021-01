Acopio de leche, una actividad vital desde la Pasteurizadora Turquino.

El Acopio de leche, una actividad altamente costosa en el santiaguero municipio de Guamá, se asume con toda responsabilidad por parte de los transportistas de la Pasteurizadora Turquino, principal industria alimenticia del territorio.



En el último 26 de Julio celebrado en Camagüey, nuestro líder Raúl Castro enfatizaba en lo costoso que resultaba en algunos lugares de Cuba el acopio de la leche fresca, y las variantes que se buscaban en aras de que llegase este vital recurso alimenticio a los sectores que más lo necesitaban.



Acá en Guamá, en la provincia Santiago de Cuba, recoger este vital recurso alimenticio en cada unidad pecuaria, en cada punto donde existen pequeños productores independientes, implica disciplina y seriedad para que exista un aporte sistemático en lugares donde los pastos no resultan favorables y aún así, el ganado continúa tributando a las necesidades básicas.



Al entrevistar al chofer José Suárez, más conocido con el seudónimo de «Baracoa» nos comentó que ellos entran a lugares donde tan sólo se aportan cinco y hasta cuatro litros de leche pero de que llegan, llegan. Recogen leche de cabra, de vaca y a cada una les dan un destino a sectores priorizados.

He aquí la instantánea fotográfica en el mismo momento que accedían al centro de ordeño que pertenece al campesino Manuel Puebla Área en Río Grande, uno de los puntos de entrega de mayor estabilidad y productividad en sus aportes.



Nos comentó el acopiador que un comprador le entrega a cada productor un ticket que le deja constancia de sus aportes y, al fin de mes, reciben la retribución en correspondencia con la calidad y cantidad aportada.



Este ejercicio diario es una cadena que no debe romperse, porque al final, siempre hay un consumidor que la espera para incorporarla a su dieta priorizada. Por eso «Baracoa», quien es el propio mecánico de su carro plantea que mientras él esté en ese «equipo», ningún niño se quedará sin consumir la leche que le pertenece por la canasta básica.

