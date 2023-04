Abril de 1961: mes eterno en la Memoria de la Revolución Cubana.

Nuestra Revolución después de tantos años de lucha aún no tenía ni tres años de triunfada cuando mercenarios al servicio de imperialismo yanqui desembarcaron al sur de la actual provincia de Matanzas. Objetivo: tomar una cabeza de la playa y formar un gobierno con la mezquina idea de pedir directamente la intervención militar estadounidense.

La respuesta de nuestro pueblo no se hizo esperar. Milicianos y obreros con Fidel al frente libraron una de las más extraordinaria hazañas militares para limpiar el suelo patrio de aquellas sanguijuelas que no respetan la sangre de miles de cubanos caídos a lo largo de tantos intentos y sacrificios, ni la memoria de héroes como Martí que no lo pensaron dos veces en ofrendar sus valerosas vidas.

Aquel inolvidable abril nos suena en la memoria como lección si en la defensa de Cuba Libre y Socialista se trata, y nos trae una de las más trascendentales figuras que aquellos tiempos, el Che Guevara, su igualmente imperecedera frase que “al imperialismo, ni un tantito así”.

Desde Guamá, Primer Frente Oriental nos sumamos al saludo del 62 aniversario de la Victoria de Playa Girón el venidero 19 de abril, catalogada como la primera Gran Derrota del gobierno estadounidense en América. Sobre el tema escuchemos lo que dice el historiador uvereño Edilberto Hadfeg Reyes:

De vital relevancia es para las nuevas generaciones el acercarse a ésta página inmortal de nuestra historia, y que su vigencia no se pierda con la desaparición de quienes la vivieron por el paso indetenible del tiempo. También Hadfeg Reyes refiere en tales sentidos ante la pregunta de cómo estos pueden acceder al conocimiento de los hechos: