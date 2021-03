Alimentación adecuada.

Mucho se preocupa el cubano por garantizar su alimentación en medio del bloqueo de los Estados Unidos que limita las importaciones de alimentos diversos y las producciones internas, aun así, existen muchos que no dan valor correcto a una dieta balanceada y no es por escasez, sino porque no existe una Educación Nutricional adecuada.

En el municipio Guamá, el grupo Coordinador para una Soberanía Alimentaria con Educación Nutricional factible trabaja para lograr el objetivo que plantea el propio nombre de este grupo.

Yoensi Ferrera Contrera, Vice intendente que dirige los programas y objetivos de los servicios al referir al objeto de este pequeño, pero necesario y efectivo colectivo que él dirige expresó que: “Como parte del ordenamiento y para alcanzar los objetivos de este programa, en cada Consejo Popular se dirigen las producciones, no solo a la alimentación de la población, sino para producir una alimentación popular balanceada, ya sea en carnes, vegetales, viandas y frutas”

Para darle solución a la necesidad de crear una educación nutricional adecuada se trabaja ya en el territorio con la misión de que la producción agropecuaria responda a estos intereses y para ello se escogen comunidades de riesgo a fin de priorizarlas con el trabajo colectivo de todas las estructuras del territorio, además de la incidencia de este grupo coordinador integrado por sectores determinantes de la sociedad, entre ellos, los que orientan y dirigen procesos científicos y tecnológicos para apoyar con proyectos diversos su acción comunitaria.

La Emisora Radio Coral, Voz de Guamá, divulga los hechos y procesos encaminados a lograr una Educación Nutricional correcta y los resultados más relevantes de las entidades, personas u organismos en este objetivo tienen una amplia información, pues se fomenta concientizar la población, de que si bien alimentarse es necesario, más aun es hacerlo bien, y el Grupo Coordinador de Guamá, trabaja para ello.