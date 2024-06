Carta de Fidel desde el presidio: “Sin movimiento de masas no hay Revolución posible (+ Facsímil)

Tomado de www.cubadebate.cu

El 18 de junio de 1954, Fidel Castro escribe desde el presidio una de las cartas más trascendentales. La misiva estaba dirigida a Haydeé Santamaría y Melba Hernández en donde les encomienda la misión de imprimir y distribuir su discurso en el juicio tras el asalto al Cuartel Moncada, conocido como “La Historia me absolverá”.

Con gran esfuerzo y dedicación Fidel trabajó en su reconstrucción en las duras condiciones del presidio de Isla de Pinos. Una epopeya fue escribir y hacer que el texto de su autodefensa saliera íntegro fuera de la cárcel.

Había llegado el momento en que se debían comenzar los preparativos para ser distribuida en toda Cuba. Era necesario denunciar muchos de los crímenes que aún no se habían divulgado suficientemente y que se conociera el programa de la Revolución. Bajo la indicación de Fidel había que imprimir cien mil ejemplares del discurso y debían ser distribuido en un plazo de cuatro meses a periodistas, abogados, maestros y profesionales en general.

En la carta Fidel también les hace un llamado a no perder la esperanza: “Sé cuan dura tiene que ser la lucha de ustedes, pero no se desesperen. Tengan presente siempre lo que les he dicho en cada una de mis cartas. Recuerden que no podrá intentarse nada hasta que nosotros salgamos y que siempre es necesario saber esperar el momento oportuno. La misión de ustedes es ir preparando el camino, mantener firme los elementos de valor que nunca son muchos e ir captando todo el que pueda ser útil. Cuba está llena de hombres valerosos pero hay que encontrarlos”.