Celebran en Uvero de Guamá 63 años de la FMC.

Federadas de la localidad de El Uvero en el santiaguero municipio de Guamá resultaron ganadora de la sede del acto por los sesenta y tres años de constituida en Cuba la Federación de Mujeres Cubanas (FMC.)

La ocasión estuvo matizada culturalmente por instructores de arte de la Casa de la Cultura Mirtha Aguirre quienes en momentos dramatizados, declamaciones y canciones alegraron el convite por un aniversario más a conmemorar en todo el país el vente y tres de agosto.

Al momento de los resultados de quienes se destacan en la emulación, señalaron como abanderados los bloques ocho de marzo, bloque dos Celia Sánchez de El Maso, bloque tres Fe del Valle de Caletón A, bloque cuatro Celia Sánchez de Ocujal 1, bloque cinco Clara Castañeda de la Campana y el bloque seis del área onceno Congreso de la FMC de El Uvero

Por su parte, Ibis Moreno de La Paz, quien es la secretaria general de esta organización en Guamá reconoció públicamente a la cuadro directiva de esa organización en el territorio que resultó la mejor integralmente en su desempeño. Iraidis Suárez Calderón, la que fue catalogada por el secretariado de la FMC del territorio como una mujer paradigma de estos tiempos. Sus resultados en la base así lo atestiguan.

Al hacer uso de las palabras centrales del acto, la jovencita de la zona de Ocujal del Turquino expresó:

«…los triunfos de nuestra Revolución nos han conducido a obtener la condición de destacadas nacionalmente y, detrás de ese galardón ha habido mucho empeño y compromiso, pero también hemos necesitado de mayor esfuerzo, porque en la unidad y participación de todas las mujeres es donde está nuestra mayor conquista. Ellas han escrito sus historias como aquellas que muy jóvenes fueron fundadoras de la organización, dejando el ejemplo que se ha continuado por cada una de nosotras, como forma para demostrar nuestro compromiso con la patria, porque Federada también es decir patria».

Una Federada fundadora de la FMC en Guamá, Edita Torres emocionó a los presentes cuando interpretó una poesía dedicada a la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubana Vilma Espin Guillois: «…silenciosamente iré a suplicarle al jardín, una azucena, un jazmín y rosas multicolores, para guardar entre flores, tu recuerdo: Vilma Espin».

Como colofón hubo una Federada uvereña que pidió romper con el guión del acto para leer un pensamiento de Fidel referido a la mujer cubana un veinte y tres de agosto de mil novecientos sesenta: «Que no quede un sólo lugar de Cuba dónde no esté constituida la Federación de Mujeres Cubana. Que no exista una mujer revolucionaria que no esté agrupada en la Federación de Mujeres Cubanas. Y verán como la Revolución podrá contar con una fuerza más, con una nueva fuerza organizada, con una tremenda fuerza social y revolucionaria». (Aplausos).