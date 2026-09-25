Continúa la participación de Cuba en Segmento de Alto Nivel de la ONU

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien preside la delegación cubana que asiste al Segmento de Alto Nivel del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, participó este jueves en la Reunión de Cancilleres de la Conferencia Iberoamericana.

En ese espacio resaltó «la confianza en que la XXX Cumbre Iberoamericana pueda desarrollarse en un ambiente de fraternidad, que considere los intereses de todos y las posiciones de consenso histórico de la Comunidad».

Por su importancia, publicamos de manera íntegra la intervenciñón del Canciller cubano enla Reunión de Alto Nivel para Abordar las Amenazas Existenciales que Plantea el Aumento del Nivel del Mar. Asamblea General, 81° período de sesiones

Señora Presidenta:

El sistema multilateral construido para responder al desafío del cambio climático continúa adoleciendo de una crisis en la implementación de los compromisos y acuerdos suscritos, principalmente en el área de las finanzas climáticas.

Nos preocupa la tendencia negativa en la movilización y provisión de finanzas climáticas por parte de los países desarrollados, así como de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Los países industrializados son los principales responsables del cambio climático y debían pagar la deuda climática

En el caso de Cuba, nuestros científicos proyectan un aumento considerable del nivel del mar para finales de siglo, que afectaría gravemente 122 asentamientos humanos en el año 2050 y 136, en el año 2100.

Nuestra capacidad de respuesta se ve continuamente limitada por el reforzamiento sin precedentes del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra mi país, incluido un criminal cerco energético que constituye un acto de genocidio y de castigo colectivo. Es la combinación siniestra de una amenaza natural y de una política deliberadamente diseñada para provocar sufrimientos y daños humanitarios.

No se puede combatir el cambio climático mientras se entronizan estas políticas. Para contener el cambio climático es necesario cambiar el orden mundial. No se le puede detener mientras crece la carrera armamentista, languidecen los recursos financieros y tecnológicos para quienes más lo necesitan. Actuemos con mayor solidaridad, cooperación internacional, justicia climática y aseguremos el acceso real al desarrollo para los países del sur global.

Muchas gracias.