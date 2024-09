Cuando la música se llama: mujer.

Guamá es un territorio serrano de la provincia de Santiago de Cuba donde hace varios años, hubo más de cien agrupaciones musicales que cosechaban la música criolla.

En varios grupos de estos, la mujer ocupó un lugar destacado, pues surgieron principalmente a nivel de familia, donde padres, hijos, sobrinos, nietos y abuelos, mostraban su talento y no faltó la mano de la mujer, tocando un instrumento y actuando como solista.

Aquellas mujeres fueron aficionadas, pero hoy el territorio cuenta con una seguidora de aquellas pioneras de la música popular, pero a diferencia de aquellas, ella estudia en academia.

Yulianny Masó Aguilera, cuenta con 18 años y estudió la especialidad de música en la Escuela Vocacional de Artes y luego pasó a cursar una nueva carrera en el conservatorio Esteban Salas, de Santiago de Cuba, donde está a punto de graduarse y especializarse en Saxofón.

“ Hoy me siento orgullosa de tocar en mi pueblo para mis amigos, familiares y con un sexteto profesional de calidad que gusta a todos, eso me prepara para la vida y todos me dicen que siga, que me apoyan y en especial mis padres, quienes siempre respetaron mi decisión, de estudiar música”

Esta joven de solo dieciocho años, ya actuó en las recientes fiestas populares de Chivirico junto al Sexteto Guamá, de corte popular de gran calidad y gusta mucho a todos, donde su instrumento amplía la sonoridad del mismo, dando un nuevo sabor a su música.

La población principalmente femenina, se siente impactada por la calidad con que esta muchacha toca el instrumento y como ha venido al principal escenario de Guamá, a resaltar el valor artístico de la mujer, su empoderamiento y la fortaleza de su talento.Así es la mujer cubana.