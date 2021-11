Emisora Radio Coral

Félix López Castellano, es el presidente del Consejo Popular de Ocujal del Turquino, en el santiaguero municipio de Guamá. A él se le reconoce por sus compañeros delegados miembros de la Asamblea Municipal del Poder Popular en este territorio indómito, como el de mayor estabilidad y permanencia en el ejercicio de esa digna actividad de representar y tramitar los intereses del pueblo.

En la entrevista realizada para reconocerle que es de los protagonistas en la obra realizada por los órganos de gobierno en estos cuarenta y cinco años de haberse fundado en Cuba, enfatizó: «Decirte cómo llegué a esta labor, no puedo, porque nunca pensé ser delegado. En el año 2 mil doce, resulté ser candidato por decisión y voluntad del pueblo de mi circunscripción, fui elegido, e inmediatamente me confiaron la tarea de Presidente del Consejo hasta la fecha. Han sido años duros; pero también de mucha alegría y orgullo porque cuento con un gran pueblo, digno y revolucionario a carta cabal, lo que hace sentirme feliz a pesar de las dificultades que enfrentamos con las asignaciones de recursos y financiamientos. El Consejo Popular es muy unido, los delegados que me acompañan son muy buenos, salidos de las propuestas de su pueblo y todas las tareas asignadas han salido bien, en lo fundamental por el apoyo popular».

Al preguntarle por la vida que desarrollan los moradores que habitan comunidades intrincadas como Mar Verde del Turquino contestó: «La gente está animada, están ahora en la recogida del café y le está prestando hoy más que nunca una mayor atención a este cultivo, sobre todo en la siembra de la variedad Robusta que es más resistente al lugar y mucho más productiva. Ellos disfrutan de la electricidad por dos vías, tienen minihidroeléctrica y también paneles solares o fotovoltaicos. Es una zona próspera en el ganado y los cultivos.

Llegue a Félix López Castellano, presidente del Consejo Popular de Ocujal del Turquino el reconocimiento en estos 45 años de fundado los Órganos del Poder Popular.

