En Cuba entera hay millones de Fidel: uno de ellos vive en este costero y montañoso municipio de Guamá y del cual hoy, en la jornada en el que el Líder Histórico de la Revolución Cubana cumpliría 96 años de edad, Edilberto Hadfeg Reyes, vecino de la histórica comunidad del Uvero consejo popular homónimo, interviene en la Emisora Radio Coral para hablar de Fidel.

Él convencido está de que aunque Fidel se nos haya ido físicamente aquel 25 de noviembre de 2016, todo que se diga y profese ser revolucionario, tiene que alzarlo, ahora más que nunca como estandarte ante las dificultades de estos presentes inciertos de muchas maneras, pero llenos de fe por gente que sigue teniendo confianza en el mejoramiento humano.

“Fidel no está muerto”, dice. “No sabemos lo fatídico que sería para la Revolución si dejáramos que se nos muera en el corazón sus doctrinas y no preserváramos sus enseñanzas. Es como si en medio de tanta oscuridad dejásemos apagar la vela que nos guía y perder para siempre el rumbo. Mientras exista Fidel en nuestras conciencias, Cuba no perderá jamás la dirección correcta. Eso, hermano mío, tenlo por seguro. Sí señor…” y deja escapar una sonrisa leve.