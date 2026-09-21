Fortaleciendo la resiliencia en Playa Aserradero

Se llevo a cabo el Taller AVCA (Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades Ampliado) con las familias y factores de la comunidad de Playa Aserradero en el municipio Guamá de nuestra provincia Santiago de Cuba.

Este espacio participativo ha permitido poner de manifiesto por sus pobladores y factores comunitarios las principales amenazas presentes en la zona, así como identificar las vulnerabilidades existentes, fundamentalmente, las capacidades de respuesta que posee la comunidad ante posibles desastres.

Pero más allá de los riesgos, lo que realmente destacó fue la capacidad de esta para aprender, adaptarse y organizarse. Cada aporte, cada experiencia compartida y cada idea sumó para fortalecer la respuesta colectiva.

La resiliencia se demuestra cuando una comunidad se conoce a sí misma, sabe con qué cuenta y actúa en conjunto. Eso es exactamente lo que vimos en Playa Aserradero.

Seguimos trabajando para que nuestras comunidades estén cada vez más preparadas. Agradecemos la participación activa de todos los vecinos y actores locales. Trabajar juntos en la identificación de riesgos es el primer paso para construir una comunidad más segura, preparada y resiliente.

Tomado del perfil en Facebook de la Cruz Roja Cubana Santiago de Cuba.