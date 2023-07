Honor a quien honor merece.

Ese fue el principio martiano que brilló este miércoles en Chivirico, cuando en el corazón de su pueblo, se hizo más profundo el cariño por su atleta.

Un merecido reconocimiento ofreció el pueblo de Guamá en la comunidad de Los Mangos al concretarse la bienvenida a la capitana del equipo Cuba de balonmano, quien regresó recientemente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Niurkis Mora Arias, quien fuera la mejor atleta del año 2022 en deportes colectivos del país, ahora nuevamente escribió historia, al aportar mucho para que su equipo ganara la medalla de Oro.

Sus padres, los vecinos del barrio que la vieron crecer y que la convirtieron en hija ilustre, junto a las más máximas autoridades del gobierno, le ofrendaron un caluroso homenaje.

Las entidades y organismos hicieron regalos y le concedieron estímulos a “Muchi”, como todos le conocen, mientras que la cultura fue un espacio para alegrar su corazón lleno de regocijo y alegría, al ver su gente a su lado, y estimulándola a seguir adelante.

“Gracias por estar aquí, y por las muestras de apoyo ofrecidas en las redes sociales, no le contesto a todos por falta de tiempo, pero leo lo que escriben de mí, y me alegra que me recuerden como lo hago yo con ustedes, sobre todo, cuando estoy lejos. Pronto estaré en otros eventos y me hará falta todo ese apoyo, que hoy me ofrecen. Siempre me esforzaré y no le fallaré nunca ni a mi familia, ni a Guamá.”

Así expresó Niurkis a los presentes, al intervenir en un acto que demuestra el vínculo de la Revolución y el pueblo, con sus atetas.