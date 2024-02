La dialéctica del cambio.

La política de cuadro fue patentizada este domingo en Guamá cuando se realizó la entrega y recepción del cargo de Intendente de Ruber Nápoles Martínez a Ariel Ortiz Vera.

Ruber, luego de haber dirigido varias entidades por más de 20 años, ocupó el cargo de intendente hace cinco y ahora cedió la responsabilidad a Ariel, quien había sido cuadro del Partido Comunista de Cuba y Director de Comunales respectivamente y en años anteriores, Primer Secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas.

En la actividad de entrega estuvieron Caridaniuska Chong Guerra, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba y Gabriel Blanco Guillen quien atiende la actividad de los cuadros, en el gobierno provincial.

Al referirse a su labor dentro del gobierno Ruber expresó que: “me siento orgulloso de haber sido acompañado por compañeros que trabajan mucho, en medio de tantas dificultades, una pandemia y aun con el bloqueo y la falta de recursos, hemos sido participe de las preocupaciones, alegría y tristeza de nuestro pueblo. He servido con interés de que las cosas marchen bien. Estoy dispuesto a trabajar donde me designen el partido y el gobierno, y lo haré con el mismo espíritu de trabajo conque lo he hecho siempre.”

Durante el proceso de entrega se realizó una estimulación a quien por muchos años, ha estado en la primera trinchera de combate como cuadro de vanguardia y ahora pasara a ocupar nuevas responsabilidades.

Directores de organismos, empresas y entidades estuvieron presente en el salón del gobierno de Guamá, escenario también de la actuación cultural de artistas del territorio, quienes llenaron de emoción el lugar donde la familia acompañó a Ruber Nápoles en sus despedida y dio la bienvenida a Ariel Ortiz, como nuevo Intendente del gobierno de este territorio.