Por un verano responsable y seguro

Ya el verano 2023 está a las puertas de los guamenses.

Ni la difícil situación económica, ni las escasez que puedan afectar, impedirá que un pueblo que resiste y lucha a brazo partido por la subsistencia y el avance, se alegre y disfrute lo que por tradición le corresponde.

La riqueza natural de este municipio santiaguero de Guamá con sus ríos y playas, abundante vegetación para jugar dominó, compartir en familia o solo charlar o recibir familiares y amigos, son cosas que nadie arrebatará a un cubano y en especial los nacidos , criados o residente en estas serranías.

Sin embargo, a tono con todo ese emporio de fortalezas deberá estar la disciplina de nuestro pueblo y en especial en los lugares públicos, de concentración de personas, fiesta, celebraciones y ofertas o simplemente en la comunidad donde se comparte fuera de lo común.

Maritza Rivaflecha, Directora de salud, recientemente enfatizó que en este período: “….hay que extremar todas las medida higiénicas en esta etapa, en especial mantener la higiene evitando botar restos de alimentos o desperdicios en lugares no adecuados, usar el nasobuco cuando se esté en grupos grandes o pequeños, cumplir con el autofocal familiar y asistir al médico ante sospecha de dengue,Covid o ante cualquier anomalía”.

El Colectivo del Ministerio del Interior (MININT) representado el Primer Oficial de tránsito Rodolfo Blanco Fabré, con el objetivo de preservar la vida de los habitantes de este municipio, llamó a los choferes a no ingerir bebidas alcohólicas al manejar y menos aun trasladando personal, a los pobladores la no entrar en la playa y lo ríos en estado de embriagues, a no pasar ríos crecidos, pues con las lluvias del mes de Mayo y lo que va de junio todos están en esa condición.

De esta manera se busca que los guamenses disfruten de un verano feliz, pero con la seguridad de que los niños, adolescente y jóvenes estarán acompañados por los mayores en los lugares donde haya que extremar las medidas y que de esa manera sus vidas seguirán floreciendo con la sonrisa que todos queremos en ellos.