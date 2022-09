Un racimo de plátano a una cuarta del piso.

Enelquis Borges Cabrera, es un parcelero de la localidad de Chivirico en este santiaguero municipio de Guamá que en su pequeña porción de tierra ha cosechado lo inimaginable para un lugar donde el suelo y clima pudieran resultar no aptos para lograrlo.

Borges, ha obtenido hasta Manzanas y otras frutas exóticas no acostumbradas por acá pero, no escapa del asombro para estos días, al ver emerger de un tallo de plátano, un racimo de esa especie de banano en apenas veinte centímetros de altura desde el piso.»Jamás he visto algo igual, y mira que este terreno me ha dado sorpresas» -manifestó el psicólogo de profesión y devenido en pequeño agricultor.