Vuelven las bicicletas en Chivirico a su protagonismo. Lázaro conduce el Club de amigos.

Lazaro Marrero viguera es coordinador en Chivirico del municipio de Guamá en Santiago de Cuba de un club formado por apasionados a las bicicletas que ofrecen las más disímiles iniciativas para galantear las mejores imágenes y aptitudes técnicas de este excelente medio de transporte que hoy día cobra especial importancia.

En ocasiones especiales se reúnen para exhibir sus mejores galas y el orgullo y satisfacción de que se dispone de un recurso de extraordinario valor utilitario y de factura singular.

Lázaro aunque vive en Chivirico, goza del reconocimiento de las autoridades nacionales en Cuba que conocen de su trayectoria y vocación por estos deportes de las ruedas en ciclos y motores.

Gendy Cobas Santana coordinador de deporte de motor en la Habana y presidente del club amigos del motor fundado en junio del 2011. ofrece sus consideraciones que validan el propósito de Lázaro acá en este lugar de la costa santiaguera.

En momentos como los que se viven, vuelven las bicicletas a ocupar las preferencias como medios de transporte. En Chivirico de Guamá hasta club de amigos de estos ciclos desarrollan iniciativas creadoras que les destacan dentro de la comunidad.