Producción de Materiales de la Construcción en Guamá. Autarquía

Producir materiales de la construcción con recursos locales ha permitido abaratar los costos de ellos y asegurar que estén cada día más cerca de quienes lo necesitan para ejecutar sus inmuebles, es la llamada Autarquía, un movimiento que tiene expresión concreta en el productor Amauris Ramirez Reyes, quien asegura que de los hornos de Aserradero salen los mejores ladrillos que se fabrican en Guamá.

Amauris junto a su hermano Maiquel, se dedican con recursos muy de la zona a producir ladrillos de barro que tiene alta demanda por aquellos subsidiados que el Estado cubano le ha dado el privilegio de costearle los materiales para que puedan construir su célula básica o en el menor de los casos crear mejores garantías en sus inmuebles para que tengan mejor calidad de vida.

Dice este productor que el hecho de que los ladrillos “suyos” gocen del prestigio de ser los mejores de Guamá, no está en la calidad del barro solamente sino en la estrategia que ellos siguen cuando lo cosen al fuego. No lo dejan pasar, no son oscuros, tienen un color pálido pero están confeccionados con todas las garantías para que duren bastante.

En lo que va de año ellos han entregado doscientos cincuenta mil ladrillos con el correspondiente descuento del pago al fisco estatal, por lo que sus ganancias son compartidas, tanto por la utilidad que tienen sus producciones para los vecinos de esta zona costera y montañosa como para los ingresos personales y al gobierno.

Para estos días, luego que pasen las festividades de fin de año, ellos tienen el propósito de mejorar la infraestructura del horno para quemar los ladrillos, esperan aumentar su capacidad y asegurar que el área de producción gane en mejor calidad para humanizar aún más las labores.

Llegue el reconocimiento a estos hombres que saben extraer de la tierra sus beneficios, por algo un poeta dijo una vez, sólo el amor engendra la maravilla. Del barro “sucio” y poco apetecible para trabajar emergen sólidas estructuras que sirven como elementos de pared para levantar hermosas y confortables viviendas acá en Guamá. Una respuesta concreta a la llamada Autarquía.