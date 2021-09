Emisora Radio Coral

Oleibis Estrada Naranjo, es una de las tantas personas que en este santiaguero municipio de Guamá resultaron contagiados con la Covid-19 y luego de haber sido recuperadas gracias a los servicios médicos recibido en las instalaciones hospitalarias, aprovecharon la oportunidad de ir a los medios de Difusión Masiva locales y expresar su gratitud por haberles devuelto la sonrisa luego de serias etapas de convalecencias entre la vida y la muerte.

En la entrevista publicada en la programación informativa de Radio Coral, esta vecina del reparto Los Mangos en Chivirico, manifestó que ella tuvo que atravesar una neumonía que puso en peligro su vida al combinarse con la Covid y le da las gracias al sistema de salud cubano en general, a los médicos y demás personal que lucharon por sacarla en el menor tiempo posible de ese estado de gravedad. Oleibis recibió asistencia médica en el hospital Joaquín Castillo Duanis de la ciudad de Santiago de Cuba, el nombrado “militar” y no cabe en el gozo de felicidad por estar de nuevo con los suyos para continuar desafiando esta pandemia que tantas vidas ha cobrado.

«Ya tengo en mi cuerpo los antígenos necesarios para la creación de anticuerpos que permitan soportar cualquier intervención repitente del Sars-Cov-2 y a los dos meses posteriores a este primer tratamiento que me pusieron, me pondrán la vacuna cubana Soberana Plus 2.»

«A mis vecinos les digo que se cuiden mucho, se protejan. Que ahora que asisten a la vacunación masiva que se realiza con la otra vacuna cubana Abdala, no piensen que ya el problema está resuelto. Está claro que inmuniza pero no impide que el «bichito» entre al cuerpo si no usamos adecuadamente los medios de protección como el nasobuco y el lavado frecuente de las partes del cuerpo que más se exponen al contagio». Así expresó muy responsablemente esta mujer que ya alcanza los cincuenta años de edad y vió muy de cerca la muerte cuando recientemente contrajo el mortal virus que tanto daño ha ocasionado a la humanidad.

