Dedicatoria poética al 8vo Congreso del PCC.

El 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba, ha sido un tema que ha inspirado a muchos cubanos, incluyendo artistas y no artistas, como es el caso de José Manuel Rosales Días, militante de esta organización política quien refiere poéticamente sobre este acontecimiento y dice:

Hoy quiero hacer referencia a un evento relevante, al que estamos expectantes por su magna trascendencia.

Estamos comprometidos y el pueblo está trabajando, ya saben, estoy hablando del Congreso del Partido.

Como ven, es un gran reto con la pandemia y la crisis, avanzar en las narices del enemigo imperfecto.

Sin embargo va la gesta en medio de tantos horrores para que vean los detractores que a Cuba se le respeta.

Veamos con humildad los cambios que puedan darse, más no hay que mortificarse pues somos continuidad.

Llamo a tener esperanza en la juventud ferviente, ya vemos que el presidente se ha ganado la confianza.

No hay muestra más fehaciente que la que ofrece la ciencia, que uniendo amor y experiencia tiene al país reluciente.

El tema de la economía es clave para este encuentro y con un buen tratamiento seguirá encontrando vías.

Entre otras direcciones que se piensan revisar seguro que van a estar los cuadros y las inversiones.

También pasarán revista a otros puntos decisivos, que siempre son objetivos del proceso socialista.

Pudiera ser paradójico y no quiero exagerar pero hay que profundizar en el problema ideológico.

Si entramos a razonar los temas que van a ver, es fácil de comprender que podemos despegar.

¡Que bueno que fue en abril la fecha seleccionada para que también quede guardada de una manera viril.

No puede haber confusión entre los agradecidos, el congreso del Partido reafirma la Constitución.

La meta seguirá inspirada en el principal objetivo que es mantener siempre vivo el programa del Moncada.

Auguro que Raúl junto con Díaz Canel y todos los delegados van a estar acompañados por el querido Fidel.





Autor: José Manuel Rosales Díaz.

