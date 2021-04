Donaciones voluntarias de sangre en saludo al 8vo Congreso del PCC

Saida Cabrera Tarragó resultó una de las donantes de sangre que acudió voluntariamente a extender su brazo para que le extrajeran quinientos gramos de ese vital recurso que permitirá salvar una vida en circunstancias que lo exijan.

Cuando Saida se enteró que los Comité de Defensa de la Revolución en Guamá organizaban esta ocasión para saludar dignamente el octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, enseguida no se hizo esperar su presencia y ya cuenta en su haber más de ciento cincuenta donaciones voluntaria de la sangre 0 positivo o universal como mejor se le conoce.

Al entrevistarla para los servicios informativos de Radio Coral, ella narró las ocasiones que la han localizado ante emergencias que ocurren en momentos de lluvias que el municipio ha quedado incomunicado y, en espera que venga un helicóptero para transportar al paciente necesitado, ella los ha salvado poniendo su brazo y otorgándole directamente su sangre para que él o ella pudieran resistir.

«La última persona que se salvó gracias a mi sangre, fue una jovensita con un embarazo ectópico que hania tenido mucha pérdida sanguínea y ya no se contaba con su vida. Yo tenía entonces más de cincuenta años y no temblé en ayudarla. Se salvó. Esa satisfaccion me quedó y lo hago siemore de manera desinteresada.

Hay que reconocer la labor de las técnicas que laboran en el Banco de Extracción de Sangre en el policlínico Giraldo Aponte Fonseca de la localidad de Chivirico quienes gracias a su entrega profesional han podido asegurar que esta tarea se sobrecumpla, así nos comentó la miembro del Buró Municipal del Partido en Guamá Diurbis Oduardo Céspedes quien destacó sobre este gesto altruista.

