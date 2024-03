José Ángel Arias Mendoza, más conocido como Tasset.

Hay oficios o actividades que a veces pasan inadvertidas al reconocerse socialmente su impacto, sin embargo, en lugares donde para hacerle llegar el agua potable a los consumidores de este vital recurso se hace engorroso, el llamado valvulero alcanza notoriedad.

El valvulero es quien abre y cierra como su nombre lo indica las llamadas válvulas que permite el acceso de agua hacia cada circuito establecido por zonas. En Chivirico, Guamá, en Santiago de Cuba hoy se acomete una seria inversión estatal para mejorar el acueducto de la zona. Sin embargo, mientras esa renovación capital no tenga su materialización final, habrá que prescindir de esta persona, el que celosamente vela para que el vital recurso natural le llegue a cada reparto.

Tasset lleva quince años laborando como operario de la brigada de reparación y mantenimiento en Acueducto y Alcantarillado en Chivirico, y le encomendaron la misión de supervisar barrio a barrio si el agua le llega o no. La tarea exige no sólo la ejecución de acciones físicas en las conductoras, también reclama del más sereno carácter y temperamento ante las exigencias de quienes no muestran la mejor actitud ante los reclamos del servicio.

En entrevista realizada a Tassét, cuando enmendaba en el barrio nombrado «Producción» un ramal de conductora que estaba averiado. Conocimos de él que su entidad logró recuperar un antiguo reservorio de agua potable que servía como tanque elevado en una porción montañosa del barrio de Calentura y que cuando no hay servicio eléctrico de la red nacional, entonces gracias a la gravedad, se asegura la continuidad del suministro de agua a la población.

Para este periodo de escasas precipitaciones lluviosas, siempre hacer que el agua llegue a todos por igual es una tarea muy difícil. Es ahí donde el valvulero se convierte en un agente de vital importancia pues los ciclos en ocasiones hay que alargarlos en correspondencia con la disponibilidad en las entregas.

Llegue a él un reconocimiento oportuno por su utilidad en las difíciles circunstancias para que el agua llegue a todos en Chivirico.