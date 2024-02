Lourdes Perdomo Gorgüet, una mujer empoderada de pies a cabeza.

Lourdes Perdomo Gorgüet puede catalogarse como paradigma de lo que caracterizan en Cuba de las mujeres empoderadas en toda su magnitud.

Y no se trata de tamaño físico lo que la distingue para que le dispensen respeto. El respeto no se impone por autoridad otorgada o designada, es de las que con su actuar humilde y solidario, hace inspirar confianza para poder dialogar, escuchar e intercambiar. Su proceder es espontáneo, natural, no existe el más mínimo acto de simular ser líder para que se le siga, no.

Ella es una de las féminas que más tiempo lleva como miembro del Comité Municipal de la Federación de Mujeres Cubanas en Guamá. Con su criterio hay que contar cuando decisión alguna implique el más mínimo margen de error a cometer.

Lourdes todos sus años profesionales los ha dedicado a dirigir en el sector de la agricultura el capital humano desde el año 1998, responsabilidad que ha exigido de ella una entrega y consagración sin límites. Como dijera en la entrevista: «¿Niveles de insatisfacción?, tenemos bastante, por hacer, queda un trecho muy largo para poder materializar lo que necesita la agricultura y poder responder con creces el llamado que se nos hace para alcanzar la soberanía alimentaria. Nuestros trabajadores enfrentan muchas limitaciones materiales pero siempre hemos tenido confianza en ellos para conseguir las metas trazadas».

Lourdes tiene dos hijas que ya rinden utilidades a la sociedad que las vió crecer, una de ellas trabaja como licenciada en laboratorio del hospital materno sur provincial de Santiago de Cuba y la otra es médico que labora en el consultorio médico de Sonador. «Las dos comenzaron desde la base como yo, le corresponde batallar y responder al legado que se les proporcionó en familia». Ahí está la razón de sus éxitos.