Luz Divina Naranjo una promotora cultural natural.

Luz Divina Naranjo, es una promotora cultural natural por excelencia y aunque sus aportes significativos en la comunidad de El Caserío en Chivirico Guamá de la provincia de Santiago de Cuba fueron protagónicos en etapas pasadas, éstos han valido para que el proyecto sociocultural de esta cabecera municipal y perteneciente a la Casa de la cultura Mirtha Aguirre de la localidad de Uvero le dedicase el reconocimiento durante las recientes actividades por la jornada de la cultura en esta localidad.

En la actividad de apertura de la semana, con la plaza Primero de Mayo repleta de personas, los presentes tuvieron a bien que fuese agasajada oportunamente.

Manifestó Lucy: «Ese día se fue la corriente cuando más embullado estaba el pueblo con las presentaciones artísticas concebidas en el espectáculo inicial que daba apertura oficial a la semana. Y aunque esa afectación energética quiso empañar mi homenaje, quiero agradecer que me hayan tenido en cuenta. Eso me estimuló porque yo me sentía olvidada pero sé ahora que han valorado mi trabajo».

Lucy dirigía empíricamente un proyecto cultural comunitario. Tenía grupo de teatro, de Danza, de música. Y por si fuera poco, obtenía en cada carnaval infantil el galardón de honor por mejor decoración y baile en las carrozas improvisadas encima de carretas tiradas por animales que asistían por barrios a cada edición de los pequeños en fiestas.

Sirva este reconocimiento como estímulo a quienes se suman con mucho amor y dedicación a la hermosa tarea de promover la cultura en el barrio.