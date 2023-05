Marcia López Aguilar. Mujer cubana con derechos y oportunidades.

Desde 1959 la Revolución Cubana encabezada por Fidel, luchó a brazo partido para lograr la emancipación de la mujer.

En la actualidad, la batalla por el Adelanto de la mujer y su empoderamiento, es muy sólida, y se cuenta con ejemplos que asombran como se ha avanzado, aunque se sigue la batalla. Uno de ellos, en el municipio santiaguero de Guamá, es el de Marcia López Aguilar.

Como muchos jóvenes favorecidos tuvo acceso al Curso de Superación Integral ideado para los jóvenes por el Comandante en Jefe.

Ella ya tenía una niña, e inició a trabajar para ayudar a su esposo en la mantención de la familia, combinando ambas cosas. Muy emocionada expresa:

“Logre terminar el curso de superación Integral y opte por la licenciatura en Cultura Física, seguí trabajando y estudiando, no fue nada fácil, me sacrifiqué bastante. Yo agradezco ese curso y las oportunidades que tiene una mujer, y sobre todo joven como yo, que salí embarazada y tuve que tener la niña, y la Revolución me ofreció esta carrera.”

Como Marcia existen cientos de muchachas en Cuba que han logrado sus sueños de mujer. Cuentan con trabajo, ocupan una responsabilidad y además tienen un espacio determinante en la comunidad, la familia y la sociedad.

Hoy esta joven procedente de una familia campesina y residente en Chivirico, se desempeña como profesora de Educación Física en el sector educacional.

“Trabajo en la escuela primaria Giraldo Aponte Fonseca, y me siento orgullosa de mi trabajo, mis compañeros me quieren y soy reciproca con ellos. Sobre todo me encanta trabajar con los niños y aprendo para saber educar mejor a los míos, que ya son tres.”

Tanta satisfacción le llena el pecho a quien agradecida de la Revolución por los derechos y las posibilidades que le concede a la mujer, y especial a ella, por todo ese cúmulo de posibilidades, también puede retribuir ese regalo con la formación de las nuevas generaciones, en su querido Guamá.