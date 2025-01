Nelia, notaria de excelencia.

Cuando en Cuba celebran los sesenta años de constituido los Bufetes Colectivos, cabe destacar la labor de excelencia de la notaria Nelia García Oduardo, profesional del Derecho que ha dado muestra de sobradas razones para que se le distinga en sus más de treinta años ejerciendo la actividad jurídica, ella es de la ciudad de Santiago de Cuba y se graduó como licenciada en Derecho en 1993, año en que inició sus labores en la Fiscalía General de la República del municipio de Guamá durante diez años.

Según explicó Nelia a la prensa: “Luego Medardo Santos, un notario de experiencia y responsable del Bufete en Chivirico me contacta y decidí acogerme a este perfil ocupacional que desde entonces lo desempeño y ya llevo veinte y un años ejerciéndolo, periodo que me ha servido de mucho en el aprendizaje de vida. Esta actividad a diferencia de la Fiscalía tiene un espectro mucho más grande en su accionar, es decir, todos los aspectos de la vida de una persona, de una forma o de otra transcurren con Bufete, tanto procesos administrativos, civiles, penales. La gente a veces opina, no, no necesito un abogado. Y la vida ha demostrado que siempre se necesita la orientación de este profesional, porqué, porque somos los que conocemos de los trámites. Y como dice el principio: El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad cumplirla. Y las personas, los ciudadanos hacen acciones sin conocimiento, sin mala fe pero, interrumpen el proceso normal de la ley. Y estos más de veinte años en esta organización me han servido de mucho. En Guamá he aprendido mucho, los que viven aquí y han solicitado mi servicio siempre me han encontrado y para con ellos le he entregado lo mejor de mis conocimientos. Bufete fue fundado en su momento por el líder histórico Fidel”.

“Ya sesenta años como servidor público de las personas naturales y ahora también de las jurídicas. Tenemos ese camino de asesorar, de representarlos. Lo que más hacemos en este territorio es representarlos. Para mí la satisfacción de que la persona se vaya con su trámite resuelto es muy grande, porqué, porque le he resuelto la tranquilidad a una persona. Quienes llegan con problemas legales, médicos, viven bajo un estrés y cuando uno le quita esa carga, entonces respira mejor, vive mejor».

«Las consultas con Bufete son gratuitas, a veces hasta empleamos dos horas para que las personas entiendan y comprendan el por qué necesitan le encausen un trámite. Los niveles de instrucción son diferentes y hay que explicarles hasta el detalle pero de qué salen satisfechos, se lo aseguro».

Se le reconoce a Nelia García Oduardo por estos años de ininterrumpida entrega responsable a la noble tarea de los Bufetes Colectivos junto a su ayudante Sonia Milán González en el municipio santiaguero de Guamá.