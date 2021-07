Soluciones criollas para la cría de cerdos.

El bloqueo económico norteamericano, la escasez de alimentos y el incumplimiento de la entrega de esos recursos a los productores con convenios en las diferentes formas por la entidad porcina de Guamá, han motivado a la búsqueda de alternativa para seguir desarrollando la actividad.

El joven Reinaldo Gallardo Rosales quien desarrolla desde hace varios años la cría de cerdos al trasmitir sus experiencias expresó que: “ yo todos los años crío puercos y para ellos busco frutas, semillas y le hago yogur de Yuca que es muy bueno, así lo levanto de peso y cuando le entregaba la carne a la entidad porcina a través de la Cooperativa ellos me vendían un poco de pienso ,pero ahora con la situación económica del país, ya no lo hago y solo me dedico a criar los cerdos con alimento criollo.”

Ahora Reinaldo al igual que otros productores desarrolla una experiencia en proyecto de extenderse por el sector agropecuario cuando se habla en Guamá de la creación de fábricas de pienso criollos a partir de la utilización de las semillas y disímiles frutas como Mango, Cañandonga, la Caña, Mamoncillo, Algarrobo, y un yogurt de yuca casero de buena calidad, lo que añadido a la cría del llamado cerdo chino, puede ser no solo una alternativa, sino una potencialidad que pretende impulsarse con mayor rapidez, ante las necesidades alimenticias de la población y del país.

