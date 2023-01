Un pueblo protagonista mueve al mundo.

La Movilización del pueblo hacia los cambios que se operan en el municipio santiaguero de Guamá, es imperiosa.

El Protagonismo Popular, es un recurso que ya se pone en marcha para enfrentar los nuevos retos, que en el orden económico, social y político se impulsan en este en este territorio, pués, durante la Asamblea Municipal del Poder Popular desarrollada a finales de diciembre se explicó por sus dirigentes como una parte de los caminos de Guamá y otras obras sociales pueden construirse, además de las planificadas, si se es capaz de aumentar los ingresos, y movilizar a la población.

“Para movilizar al pueblo hacia todos los órdenes y no me refiero a una cambio de labor, hay que sembrar vínculo, atención, lograr su confianza, el diálogo sistemático, que crea compromiso, conocer sus problemas, y ser franco, de manera que cuando usted toque a su puerta, ese pueblo sepa que le llama alguien que se preocupa y ocupa de él, y qué necesita para servirle mejor con la unidad de todos y su protagonismo.”

Así expresó en esta reunión de los delegados ala asamblea, Yurdi Batista Espinosa, su presidente.

Y el secreto está en el legado del Líder de la Revolución Cubana: el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que dejó como esencia, que solo el ejemplo, y el vínculo con el pueblo, ofrece la unidad y la fortaleza que necesita la nación, como armas que han permitido al Socialismo llegar hasta aquí, resistir y avanzar, pero que a la vez no basta con eso, sino que se debe sembrar y cultivar más, con otros ingredientes que no son los de antes, pues el bloqueo económico norteamericano y las escaseces, crean un clima adverso y mellan la conciencia de los hombre, cuando la labor ideológica del enemigo crece y no puede olvidarse que la revolución se hizo, sin excepción, para la generalidad , y se debe convocar se a todos, pero a partir de la conciencia del deber.

Se especificó además en la asamblea por Yurdi Batista que: “vivimos en un pueblo heróico, patriótico y que sabe dónde está el líder y va donde se le lleve, pero se necesita de ese liderazgo, y que se marque el camino de manera clara, que todos comprendan la importancia del esfuerzo individual, que conforma con cada uno, el esfuerzo colectivo. Confiamos en que el liderazgo soñado y que el protagonismo popular, como en muchas batallas y tareas, sean fuerzas para llegar a donde Guama necesita estar: en la vanguardia, la solución de los problemas y el aporte a la desarrollo del país a partir de su propio esfuerzo y su propio desarrollo.”

El jefe gobernante de Guamá no se equivoca, y sobre estos pasos Guamá llegará muy lejos cuando es necesario el avance en la producción agropecuaria, la Agricultura Urbana, los programas de desarrollo locales, las reparaciones de camino y que se potencien la producción de café, frutas, carne , viandas y vegetales y esto, solo se logra con el concurso popular.