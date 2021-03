Una flor vestida de Verde Olivo

Por acá por las montañas de la Sierra Maestra, este 8 de marzo una rosa se viste de Verde Olivo.

Es la única porque el néctar de su obra es el regalo que cada primavera, le ofrenda solo a ella, la naturaleza de Guamá

Es una rosa entre muchos pétalos que protege los árboles frondosos, el trino de los pájaros y el susurro de los arroyos.

Nació en Guamá y cuando la Revolución de Fidel Castro triunfó, ella solo tenía 3 años pero estaban muy cerca las experiencias de la explotación que sufría la familia, la marginación y los casi nulos derechos de la mujer.

Fue creciendo como Nemesia, la flor carbonera de los pantanos de la Ciénaga de zapata, que se hiciera famosa con la poesía “Elegía de unos zapaticos blancos. Pero en este caso en la redimida Sierra Maestra.

Ella es una flor guajira que inició sus labores en la Empresa Forestal de este municipio santiaguero, cuando surgió esa entidad, dirigiendo a un grupo de hombre en el cuidado de la flora y la fauna de las montañas de la sierra, y más tarde en 1995 al crearse el Cuerpo de Guardabosques, bajo la dirección del Ministerio del Interior (MIININT) ella comandó un grupo de 75 hombres.

Sobre aquella difícil tarea expresa Elizabeth del Toro Martínez que: “Dirigir 75 hombres siendo yo tan joven había que tener valor y disposición, eran hombres y yo la única mujer y la mayoría mayor que yo, con el machismo que se había heredado, pero todos eran campesinos y tenemos una idiosincrasia que me sirvió mucho, y así fui trabajando, tomando experiencias y me fueron respetando y cogiendo cariño, cuando el deber de servir a la Revolución los impulsaban a seguirme, a donde quiera.”

Así habla con orgullo esta mujer que cuando el mundo arriba al 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer, Cuba expone logros insospechados en el reconocimiento a esa fuerza femenina, no solo con los principios, sino también con la igualdad de sexo y género, que goza en la Constitución de la República de Cuba.

Libre en sus sueños y realidades “La China”, como todos le dicen, dirige el Cuerpo de Guardabosques, con la tierna dedicación de la mujer cubana, el principio de la responsabilidad como obra de la vida, y la demostración de que ella es esencia por su ejemplo, y grandiosa por su protagonismo en la Revolución.

Es el cuadro femenino con más años de experiencias en activo en esta geografía nacida completamente con la Revolución, con 46 de trabajo, todos en la dirección, fue la primera mujer en Cuba en dirigir un Circuito del Cuerpo de Guardabosques desde que se creó esta estructura, en el año 1995 y continúa hasta hoy.

La realización de la mujer es una fortaleza de Cuba en la producción, la defensa, los servicios, la educación y otras tareas.

En la salud, desde hace un año se escriben páginas de glorias porque la doctora, enfermera, especialista, técnica u otra especialidad o profesión, la han convertido en la fuerza que enfrenta la pandemia más terrible que ha azotado el planeta, y aquí en Cuba, y en otras tierras del mundo, está la mujer Cubana.

“Los favores de la revolución es lo que nos da valor y esas conquistas hay que defenderlas y querer a Fidel todos los días, porque él nos dio eso, mientras yo tenga vida yo soy fidelista, yo siento gran agradecimiento, porque impregnó en la revolución elrespeto a la mujer.

“He ocupado otros cargos en la Federación de Mujeres Cubanas, he sido delegada de la circunscripción del Poder Popular y en la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. La distinción del Comandante en Jefe sobre la mujer, es lo que me ha motivado a dar todo lo que pueda en cada lugar donde desarrolle una actividad, porque todo lo que soy, todo lo que he tenido, es gracias a la Revolución.”

Así finaliza con emoción en las palabras esta flor vestida de Verde Olivo que ama la naturaleza, la protege al frente de decenas de hombres, y que al arribar al 8 de Marzo ,muestra su realización personal, como una de las más hermosas experiencias y conquistas de la Revolución Cubana: El protagonismo de la mujer.